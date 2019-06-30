  • عاجل:بعد الانتهاء منها.. نتيجة الدبلومات الفنية غدًا بمديريات التربية والتعليم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    لخدمة غير المُسلمين..تدشين "غرفة العبادة متعددة الأديان" بمطار أبوظبي

    04:54 م الأحد 30 يونيو 2019
    لخدمة غير المُسلمين..تدشين "غرفة العبادة متعددة الأديان" بمطار أبوظبي

    غرفة العبادة متعددة الأديان

    أبوظبي- (د ب أ):

    دشن مطار أبوظبي، الأحد، "غرفة العبادة متعددة الأديان" والتي ستتيح للمسافرين غير المسلمين، إمكانية ممارسة شعائرهم الدينية.

    وقال مسؤولون في حكومة أبوظبي إن هذه المبادرة تعكس الحرص على إعطاء رعايا الديانات الأخرى الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية.

    وذكر المسؤولون في تصريحات صحفية إنه تم تصميم الغرفة، بعد القيام بدراسات مكثفة، أخذت في الاعتبار الشعائر التي تُمارسها مختلف الديانات.

    وتخدم الغرفة غير المسلمين من المسافرين عبر المطار، وكذلك مسافري "الترانزيت"، إضافة إلى العاملين في المطار.

    وقال الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: "تدشين هذه الغرفة يرسم بُعداً جديداً للتسامح والتعايش الحضاري بين مختلف الأعراق والثقافات، ويجسّد وحدة النسيج المجتمعي بالإمارات".

    وأضاف: "آمنت قيادة الإمارات بأهمية الانفتاح على الشعوب، والعيش في تآلف وتراحم مع كافة الثقافات، ومن هنا يأتي دور دائرة تنمية المجتمع في ضمان إعطاء المقيمين في إمارة أبوظبي كافة الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، وفق التقاليد المتعارف عليها".

    وأكد أن الدائرة تعمل على تسهيل وتيسير متطلبات ترخيص دور العبادة وتنظيم آلياتها.

    وكانت أبوظبي قد أعلنت قبل أيام البدء في إجراءات ترخيص 19 دار عبادة، تضم 17 كنيسة تتبع الطوائف المسيحية المختلفة، ومعبدين للهندوس والسيخ.

    مطار أبوظبي غرفة العبادة متعددة الأديان حكومة أبوظبي الشعائر الدينية

    الخبر التالى:

    مجلس الأمة الكويتي: تحرير الأراضي العربية والإسلامية المُحتلة قادم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان