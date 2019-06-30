لخدمة غير المُسلمين..تدشين "غرفة العبادة متعددة الأديان" بمطار أبوظبي

أبوظبي- (د ب أ):

دشن مطار أبوظبي، الأحد، "غرفة العبادة متعددة الأديان" والتي ستتيح للمسافرين غير المسلمين، إمكانية ممارسة شعائرهم الدينية.

وقال مسؤولون في حكومة أبوظبي إن هذه المبادرة تعكس الحرص على إعطاء رعايا الديانات الأخرى الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية.

وذكر المسؤولون في تصريحات صحفية إنه تم تصميم الغرفة، بعد القيام بدراسات مكثفة، أخذت في الاعتبار الشعائر التي تُمارسها مختلف الديانات.

وتخدم الغرفة غير المسلمين من المسافرين عبر المطار، وكذلك مسافري "الترانزيت"، إضافة إلى العاملين في المطار.

وقال الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: "تدشين هذه الغرفة يرسم بُعداً جديداً للتسامح والتعايش الحضاري بين مختلف الأعراق والثقافات، ويجسّد وحدة النسيج المجتمعي بالإمارات".

وأضاف: "آمنت قيادة الإمارات بأهمية الانفتاح على الشعوب، والعيش في تآلف وتراحم مع كافة الثقافات، ومن هنا يأتي دور دائرة تنمية المجتمع في ضمان إعطاء المقيمين في إمارة أبوظبي كافة الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، وفق التقاليد المتعارف عليها".

وأكد أن الدائرة تعمل على تسهيل وتيسير متطلبات ترخيص دور العبادة وتنظيم آلياتها.

وكانت أبوظبي قد أعلنت قبل أيام البدء في إجراءات ترخيص 19 دار عبادة، تضم 17 كنيسة تتبع الطوائف المسيحية المختلفة، ومعبدين للهندوس والسيخ.