المجلس العسكري السوداني: سنحمي المتظاهرين لكننا لا نأمن "المُندسين"

القاهرة- (مصراوي):

أكّد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو، الأحد، أن المجلس سيحمي المتظاهرين خلال تظاهرات اليوم لكنه لا يأمن جانب المُندسّين.

وقال دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، الأحد: "نأمل في تحقيق سلام شامل في كل أنحاء البلاد"، حسبما نقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

يأتي ذلك فيما انطلقت تظاهرات واسعة في مختلف المدن السودانية، تحت اسم "مليونية 30 يونيو"، الأحد، استجابةً لدعوة أطلقتها قِوى إعلان الحرية والتغيير المُعارضة.

ويطالب المتظاهرون بالقصاص وتسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف.

وتأتي هذه الدعوة تخليدًا لذكرى ضحايا فضّ الاعتصام الذي كان قائمًا أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم في وقت سابق من الشهر الجاري. ووفق المعارضة السودانية، قُتل أكثر من 100 شخص في فض الاعتصام وما تبعه من أحداث.

وفي وقت سابق من أمس السبت، حذّر دقلو من أنه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل تظاهرات اليوم، مُشددًا على تسليم الجيش السلطة لحكومة مدنية.