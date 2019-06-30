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    احتجاجات مليونية في السودان.. ودعوات للتوجّه إلى القصر الجمهوري

    04:17 م الأحد 30 يونيو 2019
    احتجاجات مليونية في السودان.. ودعوات للتوجّه إلى القصر الجمهوري

    الاحتجاجات في السودان

    الخرطوم- (د ب أ):

    خرجت احتجاجات واسعة في مختلف المدن السودانية، الأحد، استجابة لدعوة من قوى إعلان الحرية والتغيير.

    ويطالب المتظاهرون "بالقصاص وتسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف".

    ودعا "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض، المحتجين إلى التوجه للقصر الجمهوري.

    ودعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" إلى تنظيم "المواكب المليونية" بعد ظهر اليوم تخليدا لذكرى ضحايا فض الاعتصام الذي كان قائما أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

    ووفقا للمعارضة السودانية، قُتل أكثر من 100 شخص في فض الاعتصام وما تبعه من أحداث.

    وكان مدني عباس مدني القيادي بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" تحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن تخوف قيادات القوى من أن تتعرض المسيرات لقمع من جانب المجلس العسكري.

    الاحتجاجات في السودان القصر الجمهوري

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