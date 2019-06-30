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    مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في الخرطوم مع استمرار إطلاق الغاز المسيل للدموع

    02:59 م الأحد 30 يونيو 2019
    مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في الخرطوم مع استمرار إطلاق الغاز المسيل للدموع

    مظاهرات في السودان صورة ارشيفية

    القاهرة- (مصراوي):

    نقلت شبكة سكاي نيوز عربية عن مصادر سودانية، اليوم الأحد، حدوث مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، مع استمرار إطلاق الغاز المسيل للدموع.

    وكانت الشبكة الإخبارية قد أفادت، قبل قليل، أن المجلس العسكري الانتقالي قد اجتمع أمس السبت مع قوى الحرية والتغيير، لأول مرة منذ فض الاعتصام المُقام أمام مقر القيادة العامة مطلع الشهر الجاري.

    يأتي ذلك، قبيل انطلاق مليونية حاشدة حاشدة مرتقبة، اليوم الأحد، في الخرطوم ضد المجلس العسكري الحاكم، وسط تزايد الدعوات لضبط النفس لمنع أي عملية أمنية جديدة ضد المحتجين.

    مظاهرات الاحتجاجات في السودان الغاز المسيل للدموع الخرطوم

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