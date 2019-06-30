مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في الخرطوم مع استمرار إطلاق الغاز المسيل للدموع

القاهرة- (مصراوي):

نقلت شبكة سكاي نيوز عربية عن مصادر سودانية، اليوم الأحد، حدوث مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، مع استمرار إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وكانت الشبكة الإخبارية قد أفادت، قبل قليل، أن المجلس العسكري الانتقالي قد اجتمع أمس السبت مع قوى الحرية والتغيير، لأول مرة منذ فض الاعتصام المُقام أمام مقر القيادة العامة مطلع الشهر الجاري.

يأتي ذلك، قبيل انطلاق مليونية حاشدة حاشدة مرتقبة، اليوم الأحد، في الخرطوم ضد المجلس العسكري الحاكم، وسط تزايد الدعوات لضبط النفس لمنع أي عملية أمنية جديدة ضد المحتجين.