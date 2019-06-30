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مظاهرات حاشدة في سقطرى اليمنية دعما للشرعية

01:41 م الأحد 30 يونيو 2019
مظاهرات حاشدة في سقطرى اليمنية دعما للشرعية

مظاهرات اليمن - ارشيفية

صنعاء- (د ب أ):

شهدت محافظة سقطرى اليمنية، اليوم الأحد مظاهرات حاشدة، دعماً للسلطة المحلية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، ورفضاً لتواجد المليشيات المسلحة.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مئات المتظاهرين انطلقوا من ساحة التغيير بعاصمة المحافظة "حديبو" وجابوا شوراع المدينة، رافعين العلم اليمني.

وأضافت المصادر أن "المتظاهرين رددوا هتافات ترفض تواجد المليشيات المسلحة ودعوات الفوضى والعنف، وإنشاء معسكرات خارج اطار الدولة، في إشارة إلى المعسكرات التي تتبع ما يسمى "بالحزام الأمني"، المدعوم من دولة الإمارات.

وخرج المتظاهرون اليوم عقب مظاهرة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مساء امس،تحت مسمى "سقطرى ترفض الإمارات"، وذلك رفضاً للدور الإمارتي في الجزيرة.

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات الأمن اليمنية، وقوات الحزام الأمني، الأسبوع الماضي، قرب ميناء جزيرة سقطرى.

وكان المئات من المجندين التابعين لقوات الحزام الأمني قد وصلوا الشهر الماضي، إلى سقطرى، بعد أن تلقوا تدريبات بمعسكرات تدعمها الإمارات في مدينة عدن(جنوبي اليمن).

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