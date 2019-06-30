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ترامب عن زيارته لكوريا الشمالية: شرف عظيم

12:50 م الأحد 30 يونيو 2019
ترامب عن زيارته لكوريا الشمالية: شرف عظيم

مصافحة تاريخية بين ترامب وكيم

كتبت- هدى الشيمي:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارته إلى كوريا الشمالية، اليوم الأحد، كان شرفًا عظيمًا.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر اليوم الأحد،: "غادرت كوريا الجنوبية بعد اجتماع رائع مع الزعيم كيم جونج أون، وقفت على أرض كوريا الشمالية، حدث مهم للجميع، وشرف عظيم".

غادر ترامب، قبل قليل، كوريا الجنوبية متوجهًا إلى واشنطن، بعد زيارته لقاعدة أوسان الجوية جنوب سيول، حيث تلقى ملاحظات خاصة بالقوات الأمريكية وتحدث إلى الجنود المتمركزة هناك.

جاءت هذه الزيارة عقب اللقاء التاريخي الذي جمع بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، صباح اليوم الأحد، واتفقاهما على استئناف المفاوضات الخاصة بنزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية.

بوصوله إلى كوريا الشمالية أصبح ترامب أول رئيس أمريكي في منصبه تطأ قدماه الدولة التي عاشت في عزلة دولية استمرت لسنوات طويلة.

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