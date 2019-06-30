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مقتل 8 من موظفي لجنة الانتخابات في هجوم لطالبان في أفغانستان

12:38 م الأحد 30 يونيو 2019
مقتل 8 من موظفي لجنة الانتخابات في هجوم لطالبان في أفغانستان

حركة طالبان

معروف- (د ب أ):

قُتل ثمانية على الأقل من موظفي لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، في هجوم لحركة طالبان على مكتب اللجنة بمنطقة معروف في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، صباح اليوم الأحد، طبقا لما ذكره قائد الشرطة الإقليمية، تدين خان، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وأضاف خان أن أربع سيارات طراز، "هامفي" مليئة بالمتفجرات، تم تفجيرها من قبل عناصر طالبان خلال الهجوم.

وقال رئيس مكتب اللجنة بالإقليم، هاشم دوراني أن هؤلاء الذين قُـتلوا في الهجوم موظفون بالمكتب الإقليمي للجنة.

وتابع أن الموظفين كانوا يقومون بعملية تسجيل الناخبين التي انتهت أمس السبت.

وتابع خان أن قوات الأمن تكبدت خسائر خلال الهجوم، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن ذلك.

حركة طالبان أفغانستان إقليم قندهار الشرطة الافغانية متفجرات

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