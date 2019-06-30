ترامب يصل قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية

القاهرة- (مصراوي):

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، إلى قاعدة أوسان الجوية جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول، حيث يتلقى ملاحظات خاصة بالقوات الأمريكية المتمركزة هناك.

واجتمع ترامب، اليوم الأحد، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وبعد اللقاء صرح ترامب بأن العقوبات ستستمر على كوريا الشمالية، إلا أنه أعرب عن تطلعه لليوم الذي يتم فيه رفع هذه العقوبات.

وصرح بأن فرقا من الجانبين ستستأنف المفاوضات قريبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إن "السرعة ليست هي الهدف مع كوريا الشمالية"، لافتا إلى أن تحولات قد تحدث خلال أي مرحلة من المفاوضات.