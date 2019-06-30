اليابان تنفي تصريحا لترامب حول مراجعة المعاهدة الأمنية الثنائية

طوكيو- (د ب أ):

نفى كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، الأحد، تصريحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أبلغ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي بالحاجة إلى مراجعة المعاهدة الأمنية بين البلدين، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية.

وفي مؤتمر صحفي، عُقد في مدينة أوساكا غرب اليابان أمس السبت، قال ترامب إنه أبلغ آبي بأنه يتعين أن يتم مراجعة الاتفاق الثنائي، بينما لم يكشف عن موعد هذا التصريح.

وقال سوجا على إحدى القنوات التلفزيونية اليابانية "في اجتماعهما الثنائي، الذي عُقد في أوساكا أمس الأول الجمعة، لم يصدر الزعيمان أي تصريحات على الإطلاق بشأن مراجعة الاتفاق الأمني أو أعلنا أن الاتفاق الثنائي متحيز".

وعُقد الاجتماع بين آبي وترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا التي استمرت حتى أمس السبت.

وأضاف سوجا الذي يتولى أيضا منصب المتحدث باسم الحكومة اليابانية أنه لم يكن هناك أي مناقشات من هذا القبيل خلال محادثات هاتفية، بين آبي وترامب في السابق، مشيرا إلى أنه يتم إبلاغه بشأن ما يقوله الزعيمان في كل مرة يتحدثان فيها هاتفيا.

وأضاف سوجا: "أننا، كحكومة، لم يكن يتعين علينا الرد على سلسلة من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ترامب (فيما يتعلق بالمعاهدة الأمنية)، حيث أنه تم توجيهها لأطراف ثالثة" خلال المؤتمر الصحفي أو أي مناسبات أخرى.

وكان ترامب قد ذكر أمس السبت خلال اجتماعات مجموعة العشرين أنه غير مهتم بالانسحاب من الاتفاق الأمني الأمريكي الياباني، لكنه أكد مجددا أنه ليس عادلا وأن طوكيو ستدرس تعديله.

وقال ترامب إنه أبلغ رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي بأنه "يتعين علينا تغييره".