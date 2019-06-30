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كبير المفاوضين البريطانيين لشؤون البريكست يستقيل قبيل تعيين الحكومة الجديدة

10:57 ص الأحد 30 يونيو 2019
كبير المفاوضين البريطانيين لشؤون البريكست يستقيل قبيل تعيين الحكومة الجديدة

الأتحاد الأوربي

لندن- (د ب أ):

قدم كبير المفاوضين البريطانيين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أولي روبنز استقالته من المنصب قبيل تعيين رئيس الوزراء الجديد الذي يتوقع أن يكون بوريس جونسون، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد .

ومن المقرر أن يغادر روبنز الحكومة قبل أن يتولى رئيس الوزراء الجديد منصبه في 25 يوليو المقبل. وأفادت الصحيفة بأن روبنز سوف ينتقل إلى عمل "مربح".

ونظرا لأن روبنز هو من قام بتأمين اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مع بروكسل، والذي حكم عليه بالفشل، فإن الكثيرين من أنصار جونسون ينظرون إليه على أنه "الروح الشريرة".

وذكرت الصحيفة أن "الفريق الانتقالي" لجونسون يعد لدعوة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكست ميشيل بارنيه لزيارة داونينج ستريت، في واحدة من الخطوات الأولى للحكومة الجديدة عقب توليها السلطة.

الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون تيريزا ماي بريطانيا

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