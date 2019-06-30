ترامب يغادر المنطقة الكورية المنزوعة السلاح

كتبت- هدى الشيمي:

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، المنطقة النووية المنزوعة السلاح عقب الخطوة التاريخية التي قام بها، والتي جعلته أول رئيس في منصبه تطأ قدماه هذه المنطقة.

وأجرى ترامب مُحادثات ثنائية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استمرت حوالي ساعة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية أن الرئيس الأمريكي في طريقه إلى قاعدة أوسان الجوية جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول، حيث يتلقى ملاحظات خاصة بالقوات الأمريكية المتمركزة هناك.

واجتمع ترامب، اليوم الأحد، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وبعد اللقاء صرح ترامب بأن العقوبات ستستمر على كوريا الشمالية، إلا أنه أعرب عن تطلعه لليوم الذي يتم فيه رفع هذه العقوبات.

وصرح بأن فرقا من الجانبين ستستأنف المفاوضات قريبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إن "السرعة ليست هي الهدف مع كوريا الشمالية"، لافتا إلى أن تحولات قد تحدث خلال أي مرحلة من المفاوضات.