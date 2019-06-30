مون جاي إن: اجتماع ترامب وكيم تمنح الأمل لـ80 مليون كوري

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، اليوم الأحد، إن الاجتماع، الذي رُتب له على على عجل، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يمنح الأمل لـ80 مليون كوري.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين قال جاي إن: "من خلال اجتماع اليوم، سيتم إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإرسال السلام، اعتقد أننا تغلبنا على العديد من الصعاب في هذه العملية الشاملة".

وأضاف: "إن اجتماع اليوم منح الأمل للشعب الكوري البالغ عدده 80 مليون شخص".

التقى ترامب، صباح اليوم الأحد، بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعد دعوة مفتوحة وجه له على حسابه بموقع تويتر، ليغدو الرئيس الأمريكي بذلك أول رئيس في منصبه تطأ قدماه كوريا الشمالية، ويزور المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين.

ورافق الرئيس الكوري الجنوبي ترامب وكيم خلال الخطوة التاريخية.

وعقد ترامب وكيم محادثات ثنائية خاصة استمرت حوالي ساعتين، وصفها الرئيس الأمريكي بـ"الجيدة جدًا".

وكانت شبكة سي إن إن الإخبارية قد ذكرت أن ترامب وجه دعوة للزعيم الكوري الشمالي بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية قريبًا. كذلك لفت ترامب إلى أنه اتفق مع كيم على إعادة المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي، والتي تعثرت خلال القمة التي عُقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.