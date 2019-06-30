ترامب: اتفقنا مع كوريا الشمالية على إعادة المحادثات بشأن البرنامج النووي

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأحد، على إعادة المحادثات الخاصة ببرنامج بيونجيانج النووي، بعد تعثر المفاوضات بينهما في قمة هانوي التي عُقدت في فبراير الماضي.

وأضاف، خلال كلمة للصحفيين بعد مغادرته الحدود الكورية الشمالية،: "لقد عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًا مع كيم".

ومن جانبه، قال الزعيم الكوري الشمالية إن اجتماعه مع ترامب يعد بمثابة إشارة على امكانية عقد لقاءات مُستقبلية في أي وقت.

وبينما اصطحب ترامب كيم جونغ أون عبر الحدود إلى كوريا الشمالية، قال كيم: "سنكون قادرين على مقابلة بعضنا البعض في أي وقت الآن، واعتقد أن هذه هي الإشارة التي يرسلها هذا الاجتماع".

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن برفقة ترامب وكيم.

وأجرى الرئيسان محادثات لمدة ساعة تقريبا، حسبما نقلت سي إن إن.

ويعد هذا اللقاء، الذي تم الترتيب له على عجل، هو الثالث بين الزعيمين بعد قمة عقدت في يونيو 2018 في سنغافورة، وأخرى عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.