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ترامب يشكر الزعيم الكوري الشمالي على الاستجابة لدعوته للقاء

10:00 ص الأحد 30 يونيو 2019
ترامب يشكر الزعيم الكوري الشمالي على الاستجابة لدعوته للقاء

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون و الرئيس الأمري

سول- (د ب ا):

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على الاستجابة لدعوته التي أطلقها على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي والاجتماع معه في المنطقة المنزوعة السلاح.

وقال ترامب في الجانب الكوري الجنوبي من ما يطلق عليه " فري دوم هاوس، حيث يلتقى الرئيسان الآن " إذا كان الزعيم الكوري الشمالي لم يحضر، لكانت وسائل الإعلام سوف تجعلني أبدو سيئا للغاية".

دونالد ترامب كيم جونج كوريا الشمالية تويتر أمريكا

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