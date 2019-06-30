الخطوة التاريخية: محادثات ثنائية خاصة بين ترامب وكيم جونغ أون

كتبت- هدى الشيمي:

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات ثنائية خاصة، صباح اليوم الأحد، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك خلال اللقاء التاريخي الذي جمعهما في المنطقة المنزوعة السلاح.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين قبل إجراء المحادثات الثنائية، قال الزعيم الكوري الشمالي إنه تفاجئ بدعوة ترامب المفتوحة على تويتر، وتابع: "لقد كنت ارغب في مقابلته مرة أخرى".

ووجه ترامب الشكر للزعيم الكوري الشمالي، ووصف اللقاء بـ"اللحظة الخاصة".

وصل ترامب، صباح اليوم الأحد، إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسّم شبه الجزيرة الكورية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، ليُغدو أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية بعد تقسيم المنطقة.

ووقف ترامب الذي يرافقه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن وعسكريون أمريكيون، على منصّة تطل على الأراضي الكورية الشمالية.

وقبل وقت قصير، أعلنت كوريا الجنوبية أن كيم قبِل الدعوة العفوية التي وجهها إليه ترامب السبت للقائه على الحدود، رغم تعثر المفاوضات الخاصة بالبرنامج والأسلحة الكورية النووية.

ولم يلتقِ أي رئيس أمريكي يوماً بزعيم كوري شمالي على الحدود التي تحمل قيمة رمزية خاصة تعود لحقبة الحرب الباردة.