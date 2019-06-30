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    مقتل 73 مسلحا في عمليات عسكرية للجيش في أفغانستان

    09:27 ص الأحد 30 يونيو 2019
    مقتل 73 مسلحا في عمليات عسكرية للجيش في أفغانستان

    الجيش الافغاني

    باكتيكا (د ب أ)

    ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 73 مسلحا قُتلوا وأصيب 31 آخرين في 94 عملية مشتركة وخاصة نفذتها قوات الأمن الأفغانية ضد المسلحين في الساعات الـ24 الماضية في البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

    وقالت وزارة الدفاع في بيان أمس السبت أن قوات الأمن نفذت 13 عملية مشتركة و81 عملية خاصة لقمع المسلحين.

    وبالإضافة إلى ذلك، نفذ سلاح الجو 22 غارة جوية لدعم القوات البرية.

    وأضاف البيان أن قوات الأمن نفذت العمليات في أقاليم باكتيكا وتخار ودايكوندي وفارياب وميدان وردك وباكتيا وهلمند وزابول وسار-اي-بول وغزني ولوجار وفرح وبلخ وباداخشان.

    واعتقلت قوات الأمن أيضا 23 شخصا ممن يشتبه أنهم من المسلحين، خلال العمليات، حسب وزارة الدفاع.

    وفي الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن قوات التحالف قدمت أيضا دعما لقوات الأمن الأفغانية خلال العمليات.

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