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    مصافحة تاريخية بين ترامب وكيم عند المنطقة المنزوعة السلاح ​

    09:11 ص الأحد 30 يونيو 2019
    مصافحة تاريخية بين ترامب وكيم عند المنطقة المنزوعة السلاح ​

    مصافحة تاريخية بين ترامب وكيم

    سول- أ ش أ:

    التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

    وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن ترامب وكيم تصافحا مصافحة تاريخية عند الخط العسكري الفاصل.

    وأضافت أن ترامب عبر الخط الفاصل العسكري.. كأول رئيس أمريكي يخطو إلى أراضي كوريا الشمالية.

    وكان ترامب قد أعلن عن رغبته عبر تويتر بلقاء كيم ومصافحته وقول أهلا له فقط.

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