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    نيوزيلندا تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية اعتبارا من غد الاثنين

    07:57 ص الأحد 30 يونيو 2019
    نيوزيلندا تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية اعتبارا من غد الاثنين

    نيوزيلندا تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية

    ولنجتون (د ب أ)

    تنضم نيوزيلندا يوم غد الاثنين إلى العدد المتزايد من الدول التي تحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

    وقالت الوزيرة المعاونة المعنية بشؤون البيئة، يوجيني ساجا، في بيان لها يوم الأحد "يجب أن يضمن الحظر تقليل كميات البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في الأنهار والجداول وشبكات مياه الأمطار والمحيطات بحيث تصبح الطيور البحرية والأسماك والسلاحف والثدييات البحرية أقل عرضة للتضرر بسببها".

    وتطبق اللوائح الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول تموز/يوليو، على أي نوع من البلاستيك تقل سماكته عن 70 ميكرون.

    نيوزيلندا حظر الأكياس البلاستيكية يوجيني ساجا المحافظة علي البيئة

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