ترامب وكيم جونج أون يجتمعان في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح اليوم

سول (د ب أ)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سول أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيلتقي دونالد ترامب في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم الأحد.

وسيكون هذا الاجتماع هو الثالث بين الزعيمين بعد قمة يونيو 2018 في سنغافورة والقمة الثانية، التي فشلت في نهاية المطاف، والتي جرت في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.

وكان ترامب قد غرد، خلال مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في مدينة اوساكا اليابانية يوم أمس السبت، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حول رحلته إلى كوريا الجنوبية.

قائلا "بينما أنا هناك، إذا رغب زعيم كوريا الشمالية كيم في هذا، فسأقابله في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح "لأتصافح معه وأقول له أهلا"(؟)!.

ومن المتوقع أن يستغرق اللقاء في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بضعة دقائق، ولكنه يمكن أن يكون فرصة للزعيمين لإعادة إحياء المحادثات المتوقفة بشأن برنامج الأسلحة النووية الكورية الشمالية.