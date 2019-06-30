أبرز التصريحات في 24 ساعة.. تركيا تمد الإرهابيين بالطائرات
القاهرة - مصراوي:
قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن الشعب السوداني سيكون شريكا في بناء سودان جديد، فيما أوضح اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن تركيا دخلت بشكل مباشر مع معركة طرابلس، وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، أن هدف المظاهر العسكرية في العاصمة الخرطوم هو تأمين المواطنين وليس مضايقتهم .
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