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    أبرز التصريحات في 24 ساعة.. تركيا تمد الإرهابيين بالطائرات

    02:00 ص الأحد 30 يونيو 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة.. تركيا تمد الإرهابيين بالطائرات

    أحمد المسماري

    القاهرة - مصراوي:

    قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن الشعب السوداني سيكون شريكا في بناء سودان جديد، فيما أوضح اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن تركيا دخلت بشكل مباشر مع معركة طرابلس، وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، أن هدف المظاهر العسكرية في العاصمة الخرطوم هو تأمين المواطنين وليس مضايقتهم .

    ليبيا تركيا طرابلس عبد الفتاح البرهان السودان بوريس جونسون المسماري

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