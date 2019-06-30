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    حول العالم في 24 ساعة: المجلس العسكري السوداني يحمل قوى الحرية تبعات مسيرة الأحد

    01:00 ص الأحد 30 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: المجلس العسكري السوداني يحمل قوى الحرية تبعات مسيرة الأحد

    رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تحميل المجلس العسكري السوداني يحمل قوى الحرية تبعات مسيرة الأحد.

    دونالد ترامب مون جاي ان عبد الفتاح البرهان قمة العشرين أحمد قطان

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