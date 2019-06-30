حول العالم في 24 ساعة: المجلس العسكري السوداني يحمل قوى الحرية تبعات مسيرة الأحد
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تحميل المجلس العسكري السوداني يحمل قوى الحرية تبعات مسيرة الأحد.
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