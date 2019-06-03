تجمع المهنيين السودانيين يخالف الدولة: "العيد بكرة"

القاهرة - مصراوي:

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنين، أن غدًا الثلاثاء، هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك، داعيًا للتظاهر صباح الغد في سوح وميادين كل الأحياء والفرقان والبلدات بكل مدن وقرى السودان.

وقال التجمع في بيان رسمي عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "وفقاً لبيان الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء والذي نشر سابقاً، فإن أول شهر شوال واليوم الأول لعيد الفطر المبارك يقع يوم غد الثلاثاء ٤ يونيو ٢٠١٩".

وتابع البيان، رغم دماء الشهداء التي أريقت، نهنئ جماهير شعبنا الأبيّ بحلول عيد الفطر المبارك والذي نحتسبه عيد شهيد.

ودعا التجمع في بيانه، لأداء شعائر صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء، وجدد الدعوة للتظاهر السلمي وتسيير المواكب في جميع أنحاء السودان بعد الصلاة مباشرةً.

واختتم البيان بـ "الشهداء الذين ارتقوا اليوم والمئات من الجرحى لا دية لهم ولا فداء لوفائهم إلا إنجاز أهداف الثورة كاملة ومواصلة طريق التغيير".

وكان مجمع الفقه الإسلامي في السودان، قال إن الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، على أن يكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر لسنة 1440.

وأوضح الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي المجمع عليه بين الفلكيين.

كان 30 متظاهراً قد قتلوا وأصيب العشرات؛ لدى قيام قوات الأمن السودانية صباح اليوم الاثنين، بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب "لجنة أطباء السودان المركزية" و"تجمع المهنيين السودانيين".

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية ودعت إلى عصيان .

من جانبه، اعلن المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي نفى فض الاعتصام بالقوة واعرب عن أمله في استمرار الحوار بين الجانبية