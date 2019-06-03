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    الصين تحذر طلابها من الدراسة في الولايات المتحدة

    11:20 م الإثنين 03 يونيو 2019
    الصين تحذر طلابها من الدراسة في الولايات المتحدة

    الصين والولايات المتحدة

    بكين (أ ش أ)

    حذرت الصين اليوم مواطنيها من السفر بغرض الدراسة في الولايات المتحدة.

    وذكر راديو (صوت أمريكا) أن المتحدث باسم وزارة التعليم الصينية أرجع هذا التحذير الى أن الطلاب الصينيين يتعرضون لمشاكل معقدة في الحصول على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة.

    وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة فرضت مؤخرا قيودا على طلبات التأشيرة المقدمة من جانب بعض الطلاب الصينيين الراغبين فى الدراسة بالولايات المتحدة ، مع إطالة فترة فحص الطلبات وخفض فترات التأشيرة ، فضلا عن زيادة نسبة رفض منح تأشيرات الدخول.

    ويأتى هذا التحذير فى اطار الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين ، علاوة على مشاعر القلق التى تعترى بعض الدوائر الأمريكية إزاء احتمالات وقوع عمليات تجسس وسرقة الملكية الفكرية خلال التواجد داخل الولايات المتحدة.

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    الصين الولايات المتحدة الحرب التجارية التأشيرة الدراسة

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