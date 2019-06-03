المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدعو لوقف استهداف المحتجين في السودان

القاهرة – (مصراوي):

دعت المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، القوات الأمنية السودانية لوقف "الهجمات" على المحتجين في السودان.

وجاء في بيان للمفوضة الأممية، صدر اليوم الاثنين: "نستنكر بشدة الإفراط البديهي في استخدام القوة في ساحات الاعتصام".

وأعربت عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن "استخدام القوات الأمنية للرصاص الحي بالقرب من المنشآت الطبية وداخلها".

وأضافت المفوضة في بيانها: "أدعو القوات الأمنية إلى وقف تلك الهجمات فورًا وضمان وصول آمن للمساعدة الطبية إلى الجميع دون أي عوائق".

كما دعت لحماية المتظاهرين السلميين "بدلا من استهدافهم أو احتجازهم".

ويأتي ذلك بعد تقارير عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة محاولة القوات الأمنية السودانية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العسكرية في الخرطوم اليوم الاثنين.

وأعلنت قوى "الحرية والتغيير" تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي والدخول في عصيان مدني في أعقاب تلك الأحداث.