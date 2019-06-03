رئيس الاتحاد البرلماني العربي يؤكد أهمية توحيد الداخل الفلسطيني

عمان - أ ش أ

أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة، أهمية توسيع دائرة التنسيق بين الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، لاتخاذ مواقف داعمة للشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من تمادي وغطرسة للمحتل.

جاء ذلك في بيان للاتحاد تزامناً مع الذكرى "52" للنكسة، أوردته وكالة الأنباء الأردنية ، طالب فيه بتحمل الأمم المتحدة لمسئولياتها كاملة تجاه القضية الفلسطينية، وبذل المزيد من الجهد من أجل إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يستند إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الطراونة أهمية توحيد الصف الفلسطيني الداخلي، لمواجهة المحتل وتخليص الشعب الفلسطيني من الظلم والقهر والاضطهاد.

وندد بعجز الأسرة الدولية ومجلس الأمن الدولي عن صون الأمن والسلم الدوليين في ظل التعنت الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط جميع القرارات والاتفاقيات الدولية التي تنادي باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة.