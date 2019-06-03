الأردن: الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة – مصراوي:

أعلنت المملكة الأردنية، الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دول الإمارات والسعودية والكويت أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن إعلان رؤية هلال شهر شوال سيعلنها فضيلة المفتي بنفسه في بث مباشر على التليفزيون المصري.