السعودية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة – مصراوي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكانت تضارب وقع في المملكة بعدما تم رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير الفلكي في المملكة، بينما تعذر رؤيته في مرصد سدير.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن إعلان رؤية هلال شهر شوال سيعلنها فضيلة المفتي بنفسه في بث مباشر على التليفزيون المصري.