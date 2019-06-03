  • عاجل:كيف تحصل على تعويضك من فودافون عن انقطاع الخدمة؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 مسلسلات رمضان 2019 الطقس أسعار الكهرباء نتيجة الشهادة الإعدادية امتحان أولى ثانوي

    السعودية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

    07:06 م الإثنين 03 يونيو 2019
    السعودية تعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك

    أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

    وكانت تضارب وقع في المملكة بعدما تم رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير الفلكي في المملكة، بينما تعذر رؤيته في مرصد سدير.

    وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن إعلان رؤية هلال شهر شوال سيعلنها فضيلة المفتي بنفسه في بث مباشر على التليفزيون المصري.

    عيد الفطر السعودية هلال شهر شوال

    الخبر التالى:

    الإمارات والكويت: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان