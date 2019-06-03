قيادي فلسطيني: أجواء عيد الفطر في غزة "صعبة " وسط تصاعد معدلات الفقر والبطالة

غزة - أ ش أ

وصف النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار، أجواء عيد الفطر في غزة هذا العام ب" الصعبة " و"المعقدة " وسط تصاعد كبير في معدلات الفقر والبطالة.

وأكد الخضري - في بيان صحفي اليوم الإثنين - أن استمرار الحصار يضاعف المعاناة ، في ظل تراجع كبير في الأوضاع الاقتصادية وسط غياب حلول واقعية قادرة على تجاوز أزمات القطاع المتصاعدة.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الترابط والتراحم للتخفيف من المعاناة ، مشيرا إلى أن نسبة ٨٥ ٪ من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر وأن وضاعهم الاقتصادية والمعيشية مأساوية ، فضلا عن التراجع الحاد في مستويات الدخل وضعف القوة الشرائية .

وناشد المؤسسات الإغاثية العربية والدولية توجيه دعم عاجل لإغاثة الأسر المعوزة للتغلب على مصاعب الحياة التي يعيشوها نتيجة استمرار الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

وأكد أن البوابة الوحيدة التي يمكن المرور منها لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والمعروفة باسم "صفقة القرن" هي بوابة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام رغم كل المعيقات والتعقيدات في هذا الملف ، داعيا إلى استغلال كل الطاقات واستثمارها لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.