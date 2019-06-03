الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم

بيروت - أ ش أ

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المجتمع الدولي، إلى تسهيل عملية عودة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية، إلى وطنهم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الإثنين، في (بيروت) رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، حيث استعرض معها الأوضاع العامة في البلاد والعلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي في المجالين السياسي والاقتصادي.

كما بحث عون مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، التعاون القائم على صعيد تمويل عدد من المشاريع التنموية في لبنان، حيث تطرق البحث إلى مناقشة مشروع الموازنة العامة للبنان لعام 2019 الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وأحالته إلى مجلس النواب لاعتماده.

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، وفي مقدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيما يؤكد مسئولون لبنانيون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى مليوني نازح.

ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من خمسة ملايين نسمة.

وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية..وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.