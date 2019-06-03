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    القضاء العراقي يصدر حكمين بإعدام 2 من داعش يحملان الجنسية الفرنسية

    02:02 م الإثنين 03 يونيو 2019
    القضاء العراقي يصدر حكمين بإعدام 2 من داعش يحملان الجنسية الفرنسية

    محاكمة

    بغداد - (د ب أ):

    أفاد مصدر قضائي عراقي اليوم الاثنين بأن المحكمة الجنائية العراقية أصدرت اليوم حكمين بإعدام اثنين من عناصر تنظيم داعش يحملان الجنسية الفرنسية لثبوت تورطهما بجرائم ضد المدنيين.

    وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "المحكمة الجنائية أصدرت اليوم حكمين بإعدام اثنين من المدانين بالانتماء إلى تنظيم داعش ممن يحملون الجنسية الفرنسية".

    ويرتفع بذلك عدد الفرنسيين المحكومين بالإعدام وفقا للقانون العراقي إلى 11 شخصا.

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