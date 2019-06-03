  • عاجل:معمل الشمس: "هلال شوال اتولد قبل قليل.. والأرجح غدا صيام"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    مقتل 5 أشخاص إثر انفجار قنبلة في حافلة حكومية بالعاصمة الأفغانية

    01:39 م الإثنين 03 يونيو 2019
    مقتل 5 أشخاص إثر انفجار قنبلة في حافلة حكومية بالعاصمة الأفغانية

    انفجار قنبلة - ارشيفية

    كابول - (د ب أ):

    قال مسؤول اليوم الاثنين إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة بمركبة حكومية في منطقة بغرب العاصمة الأفغانية كابول.

    وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن ما لايقل عن 10 أشخاص أصيبوا في الانفجار.

    ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

    ويشار إلى أن العاصمة الأفغانية شهدت عشر هجمات منذ يناير الماضي، أودت بحياة ما لايقل عن 53 شخصا وإصابة أكثر من 352 آخرين.

    وكان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن هجوم وقع في كابول أمس الأحد، وأودى بحياة شخصين وإصابة 24 آخرين.

    انفجار قنبلة كابول أفغانستان شرطة كابول

    الخبر التالى:

    كوشنر يشكك في قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان