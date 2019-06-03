مقتل 5 أشخاص إثر انفجار قنبلة في حافلة حكومية بالعاصمة الأفغانية

كابول - (د ب أ):

قال مسؤول اليوم الاثنين إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة بمركبة حكومية في منطقة بغرب العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن ما لايقل عن 10 أشخاص أصيبوا في الانفجار.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

ويشار إلى أن العاصمة الأفغانية شهدت عشر هجمات منذ يناير الماضي، أودت بحياة ما لايقل عن 53 شخصا وإصابة أكثر من 352 آخرين.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن هجوم وقع في كابول أمس الأحد، وأودى بحياة شخصين وإصابة 24 آخرين.