  • عاجل:بيان جديد لدار الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة لإعلان موعد عيد الفطر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    البحرين تنتقد تحفظ قطر على البيان الختامي لقمة مكة الخليجية وتصف مشاركة الدوحة بـ"الضعيفة"

    12:17 م الإثنين 03 يونيو 2019
    البحرين تنتقد تحفظ قطر على البيان الختامي لقمة مكة الخليجية وتصف مشاركة الدوحة بـ"الضعيفة"

    الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية

    القاهرة - مصراوي:

    أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن تحفظ قطر على البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي، يعكس تراجع أهمية تعزيز العلاقات مع دول الخليج في قائمة أولويات الدوحة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية - بحسب سي ان ان.

    وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: "تحفظ قطر على بيان قمة مجلس التعاون يعكس تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات قطر".

    وأضاف وزير الخارجية البحريني قائلا: "مشاركة قطر في قمم مكة المكرمة كانت ضعيفة ولا تتناسب مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف".

    وتابع الشيخ خالد بن أحمد قائلا إن ارتباط قطر بأشقائها أصبح "ضعيفا جدا"، وأشار إلى أن الدوحة "تستنجد" بالوسطاء لإنقاذها من الأزمة التي تمر بها، منوها إلى أن الشعب القطري يبقى جزءا لا يتجزأ من المجتمع الخليجي.

    وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أعلن تحفظ بلاده على البيانين للقمتين العربية والخليجية في مكة، وذلك في حوار أجراه مع التلفزيون العربي الأحد.

    وزير الخارجية البحريني قطر البحرين قمة مكة الخليجية الدوحة

    الخبر التالى:

    مقتل 15 عنصرا من قوات النظام في قصف اسرائيلي في سوريا خلال 24 ساعة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان