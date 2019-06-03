قرقاش: تراجع قطر عن بياني القمتين الخليجية والعربية يرجع لفقدانها سيادتها

أبوظبي (أ ش أ)

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش تحفظ قطر على بياني القمتين العربية والخليجية اللتين عقدتا مؤخرا في مكة المكرمة.

وقال قرقاش - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم الأحد - "يبدو أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عن ما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة".

وكانت قطر بدلت موقفها وأعلنت رفضها بياني قمة مجلس التعاون والقمة العربية.