الجيش الليبي: تركيا أصبحت طرفًا في المعارك الدائرة بطرابلس

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية صدت هجوما للميليشيات بمساندة طائرات مسيرة تركية في طرابلس.

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش الليبي لن يسمح بوجود أي إرهابي في منطقة غريان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن تركيا أصبحت طرفًا في المعركة في ليبيا من خلال توفيرها الدعم للميليشيات.

وأمرت القيادة العامة للجيش الليبي، أمس، بحظر رحلات الطيران من المطارات الليبية نحو تركيا، واستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية.

وأكد وجود تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات في طرابلس، مشيرا إلى دعم تركي مباشر في معركة طرابلس من البحر والجو والبر، موضحا في هذا الجانب أن "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان".