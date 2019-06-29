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    التحالف العربي: إسقاط طائرة حوثية مسيرة تستهدف جازان

    11:01 م السبت 29 يونيو 2019
    التحالف العربي: إسقاط طائرة حوثية مسيرة تستهدف جازان

    طائرة مسيرة - صورة ارشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تمكن قواته من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية من محافظة صنعاء اليمنية باتجاه جازان.

    وتابع التحالف، في بيان نقلته "العربية" السبت، تستمر المليشيا الحوثية في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين، ولكنها لم تحقق أي من أهدافها.

    وأكد التحالف، على استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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