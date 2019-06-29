  • عاجل:الحكومة تعلن موعد صرف معاشات "يوليو" بالزيادة الجديدة (بيان رسمي)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب السودان لضمان أمنه واستقراره

    10:22 م السبت 29 يونيو 2019
    السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب السودان لضمان أمنه واستقراره

    وزير الدولة للشؤون الافريقية السعودي احمد قطان

    جدة (أ ش أ)

    أكد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالسعودية أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن المملكة (حكومة وشعبًا) تقف إلى جانب الأشقاء السودانيين، وأنها لن تدخر جهداً لتقديم الدعم بجميع أشكاله؛ لضمان أمن السودان والمحافظة على ازدهاره واستقراره.
    جاء ذلك خلال لقاء الوزير السعودي اليوم مع المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث.
    وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا الأوضاع المتعلقة بجمهورية السودان الشقيقة، إلى جانب مناقشة سبل دعم أمن السودان واستقراره.

    هذا المحتوى من

    السودان السعودية أحمد قطان

    الخبر التالى:

    التحالف العربي: إسقاط طائرة حوثية مسيرة تستهدف جازان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان