المسماري: تركيا تمد الإرهابيين بالطائرات وتقدم الدعم اللوجيستي والمعلوماتي لهم

القاهرة - مصراوي:

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن تركيا دخلت بشكل مباشر مع معركة طرابلس، وإنها تمد الميليشيات الإرهابية في طرابلس بالطائرات المسيرة.

وتابع المسماري، في تصريحات خاصة لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الأتراك يستخدمون مطارات وموانئ ليبيا لتهريب الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية.

وأوضح المسماري، أن سفنًا تركية تقدم الدعم المعلوماتي واللوجيستي للجماعات الإرهابية في ليبيا، وأنه يتم إعداد ملف حول مذبحة غريان والانتهاكات التركية في ليبيا.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال إن الجيش الليبي أصدر أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا، بعد الغزو التركي الذي تتعرض له الأراضي الليبية.

وتابع في مؤتمر صحفي الجمعة، أن تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان، وأن الأوامر صدرت باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، مؤكدًا على أن تركيا تتدخل بشكل مباشر في معركة طرابلس من البحر والبر والجو.

وأكد المسماري، أن الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافًا معادية للجيش الليبي، وأنه سيتم استهداف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، وأنه صدرت أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا، مشددًا على ضرورة إسقاط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا.

وأشار المسماري، إلى أنه يوجد تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات المتواجدة في طرابلس، وأن الجيش الوطني الليبي يتصدى لمحاولة ميليشيات طرابلس التقدم نحو منطقة السبيعة، مشددًا على أن الجيش سيقتحم مدينة غريان وسيواصل تدمير قدرات الميليشيات فيها.