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    دول الترويكا تدعو المجلس العسكري السوداني إلى تجنب العنف تجاه المتظاهرين

    06:53 م السبت 29 يونيو 2019
    دول الترويكا تدعو المجلس العسكري السوداني إلى تجنب العنف تجاه المتظاهرين

    الاحتجاجات في السودان

    القاهرة – مصراوي:
    طالبت دول الترويكا، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، من المجلس العسكري الانتقالي السوداني، تجنب العنف تجاه المتظاهرين السلميين، في عموم السودان.
    وأعربت دول الترويكا في بيان لها نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن دعمها للمبادرة الإفريقية للانتقال السلمي في السودان، داعية المجلس العسكري إلى احترام حق التعبير للشعب السوداني.
    وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس الجمعة، الموافقة على المقترح الإثيوبي الإفريقي المشترك مع تحفظات إجرائية على بعض النقاط.
    ويسود خلاف بين الجانبين حول ما إذا كان المجلس السيادي، الذي سيحكم السودان حتى إجراء الانتخابات، سيقوده مدنيون أم الجيش.

    الترويكا المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان احتجاجات السودان

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