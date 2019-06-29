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    وزارة المواصلات الليبية: حركة الطيران بين ليبيا وتركيا مستمرة

    05:41 م السبت 29 يونيو 2019
    وزارة المواصلات الليبية: حركة الطيران بين ليبيا وتركيا مستمرة

    طيران تركيا

    طرابلس (د ب أ)

    أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني الليبية هشام بوشكيوات، استمرار حركة الطيران بشكل طبيعي بين ليبيا وتركيا من مطاري مصراتة ومعيتيقة.

    وقال بوشكيوات في تصريح لقناة ليبيا الأحرار اليوم السبت: "الطيران بين ليبيا وتركيا لن يتأثر بتهديدات الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، والذي قال إنهم أصدروا أوامر بإيقاف الرحلات الجوية من تركيا وإليها".

    وعلى صعيد آخر، أصدرت إدارة مطار بنينا الدولي، بيانا مقتضبا اليوم، ونقلته بوابة "الوسط" طالبت فيه المسافرين الذين لديهم حجوزات (ذهاب)، مراجعـة شركات الطيران ومكاتب الحجز.

    يأتي ذلك بعد مؤتمر صحفي للناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أعلن خلاله إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية.

    وأكد المسماري، أن "القيادة العامة للجيش أعطت الأوامر باستهداف السفن التركية التي تقترب من المياه الإقليمية الليبية".

    تركيا ليبيا حركة الطيران وزارة المواصلات الليبية طرابلس أحمد المسماري

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