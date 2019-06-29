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    بوتين: اتفقنا مع السعودية على تمديد اتفاق "أوبك بلاس" لخفض إنتاج النفط

    05:27 م السبت 29 يونيو 2019
    بوتين: اتفقنا مع السعودية على تمديد اتفاق "أوبك بلاس" لخفض إنتاج النفط

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين


    واشنطن (د ب أ)

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه أبرم اتفاقا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتمديد اتفاق "أوبك بلاس" لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر.

    جاء ذلك في كلمة أدلى بها بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

    وينتهي سريان الاتفاق الحالي بحلول نهاية يونيو الجاري.

    وقال بوتين: "لقد اتفقنا، وسنواصل اتفاقاتنا"، متابعًا "تحت أي ظرف سنواصل دعم استمرار اتفاقاتنا، أي روسيا والسعودية، بشأن الكميات التي تم الاتفاق عليها سابقا".

    فلاديمير بوتين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنتاج النفط

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