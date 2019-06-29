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    حميدتي: المظاهر العسكرية في الخرطوم لتأمين السودانيين

    01:55 م السبت 29 يونيو 2019
    حميدتي: المظاهر العسكرية في الخرطوم لتأمين السودانيين

    الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي

    الخرطوم- (د ب أ):

    أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، أن هدف المظاهر العسكرية في العاصمة الخرطوم هو تأمين المواطنين وليس مضايقتهم .

    ودعا نائب رئيس المجلس العسكري ، لدي مخاطبته حشدا جماهيريا اليوم بمنطقة مايو بالخرطوم حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) ، "شباب المنطقة بالانخراط في صفوف الشرطة و القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع لحماية مكتسبات الوطن".

    وقال حميدتي ، خلال حديثه ، إن المسيرة المليونية السلمية التي دعت إليها قوي إعلان الحرية و التغيير غدا ستجد الحماية من المجلس العسكري، مؤكدا أن المجلس العسكري ليس ضد السلمية، و لكنه ضد المندسين و المخربين، معربا عن أمله بتكوين حكومة من الكفاءات ترضي كل الشعب السوداني.

    ووصف حميدتي الوضع الاقتصادي الحالي بالمزعج، متوعدا تجار العملة وجشع التجار بالحسم ووجه نائب رئيس المجلس العسكري المسؤولين بولاية الخرطوم بالنزول إلى الميدان لتلمس احتياجات المواطنين ووعد بتقديم و إستكمال الخدمات الأساسية بمنطقة مايو جنوب الخرطوم.

    وأكد حميدتي أن الاهتمام بمعاش الناس يمثل أولوية للمجلس العسكري الانتقالي.

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