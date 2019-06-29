ترودو يسعى للافراج عن كنديين اثنيين محتجزين في الصين

أوساكا- (د ب أ):

سعى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإطلاق سراح مواطنين كنديين اثنين تحتجزهما الصين، وذلك في محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج في قمة قادة مجموعة العشرين.

وقال ترودو إنه أجرى حوارات بناءة مع شي اليوم السبت في ختام القمة في أوساكا باليابان. غير أنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن النزاع المتسبب في توتر علاقاتهما مؤخرا.

وتتمحور التوترات حول احتجاز الصين في مايو الماضي كنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور اللذين يواجهان تهمة العمل سويا لسرقة وثائق حكومية. وجاء احتجازهما عقب احتجاز كندا في ديسمبر الماضي المديرة المالية لشركة هواوي مينج وانتشو، التي تواجه الترحيل للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي: "ندرك أن كندا والصين تمران بلحظة تحد حاليا". واتضحت التوترات بين الدولتين عندما اضطرا للجلوس بجوار بعضهما البعض، وفقا للمقاعد المخصصة لهما، خلال غداء عمل وتجنبا التحدث سويا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

غير أن الاثنين التقيا فيما بعد وقال ترودو إنه طرح قضية الكنديين مجددا مع الرئيس الصيني.

وبعد تولي ترودو مقاليد الحكم في 2015 ،وضع الصين في قلب الدبلوماسية التجارية لحكومته حتى أنه فكر في اتفاق للتجارة الحرة، متعهدا بمضاعفة التجارة الثنائية في غضون عقد من الزمن. ولكن تلك الطموحات تعثرت بعد التوترات الأخيرة.