رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى إجراء تغيير سياسي في رئاسة المفوضية الأوروبية

أوساكا – (أ ش أ):

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى إجراء تغيير سياسي في رئاسة المفوضية الأوروبية، وذلك قبل يوم من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، لتعيين المناصب البارزة بالمفوضية، والتي يرأسها حاليا تيار (المحافظين) المتمثل في جان كلود يونكر.

وقال سانشيز - في كلمة خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين بمدينة (أوساكا) باليابان، حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) - "إن بلاده ستعمل على الوصول إلى أحد المناصب البارزة في المفوضية" وهي الذراع التنفيذية للتكتل الأوروبي.

يذكر أن عددا من مرشحي الدول الأوروبية في منافسة شديدة على خلافة "يونكر" الذي سيغادر منصبه في أكتوبر المقبل.