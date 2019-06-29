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    رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى إجراء تغيير سياسي في رئاسة المفوضية الأوروبية

    12:11 م السبت 29 يونيو 2019
    رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى إجراء تغيير سياسي في رئاسة المفوضية الأوروبية

    رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

    أوساكا – (أ ش أ):

    دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى إجراء تغيير سياسي في رئاسة المفوضية الأوروبية، وذلك قبل يوم من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، لتعيين المناصب البارزة بالمفوضية، والتي يرأسها حاليا تيار (المحافظين) المتمثل في جان كلود يونكر.

    وقال سانشيز - في كلمة خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين بمدينة (أوساكا) باليابان، حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) - "إن بلاده ستعمل على الوصول إلى أحد المناصب البارزة في المفوضية" وهي الذراع التنفيذية للتكتل الأوروبي.

    يذكر أن عددا من مرشحي الدول الأوروبية في منافسة شديدة على خلافة "يونكر" الذي سيغادر منصبه في أكتوبر المقبل.

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    Asha
    بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا إسبانيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي
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