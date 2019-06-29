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    هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب مناطق في جنوب إيران

    11:57 ص السبت 29 يونيو 2019
    هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب مناطق في جنوب إيران

    أرشيفية

    طهران- (د ب أ):

    ضربت هزة أرضية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر منطقة أهل التابعة لناحية اشكنان بمدينة لامرد بمحافظة فارس جنوب ايران.

    وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران اليوم السبت، بحسب وكالة الانباء الايرانية(إرنا) ، بأن الزلزال بقوة 4 ريختر وضرب هذه المنطقة في الساعة الحادية عشرة و19 دقيقة من ظهر اليوم وفي عمق 12 كم من سطح الارض.

    ووفقا للوكالة، لم ترد حتى الآن اي تقارير عن الخسائر المحتملة جراء هذا الزلزال.

    تقع منطقة أهل في ناحية اشكنان التابعة لمدينة لامرد على مسافة 420 كيلو مترا جنوب مدينة شيراز.

    هزة أرضية إيران مركز رصد الزلازل

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