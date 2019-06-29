رئيس الصين يدعو إلى تنسيق الجهود بين بكين وباريس للدفاع عن التعددية

بكين/أوساكا – (أ ش أ):

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، إلى بذل جهود منسقة بين الصين وفرنسا للدفاع عن التعددية، وسط تغيرات عالمية عميقة لم يشهدها العالم في قرن.

جاء ذلك في تصريح للرئيس الصيني خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى (مجموعة العشرين) في مدينة أوساكا اليابانية.

في سياق منفصل، أكد بينج أهمية التمسك بتطبيق مفاهيم الانفتاح والنزاهة وإفادة الشعوب عبر التنمية المستدامة، مشيرا إلى تأييد بلاده لإنشاء بنية تحتية عالية الجودة كنقطة انطلاق مهمة لتعزيز التنمية الشاملة.

وقال بينج - في تصريحات قبيل اختتام قمة العشرين أعمالها في أوساكا - إن منتدى قمة "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، الذي انعقد بنجاح في بكين قبل نحو شهرين حقق نتائج مثمرة، مشددا على أهمية تحقيق الدول الاندماج بشكل أفضل في سلاسل التوريد والصناعة والقيمة عالميا من خلال الروابط الشاملة.

وأضاف أن الصين ستواصل تعزيز التواصل السياسي والتعاون العملي على أساس الرؤية والتوافق المشتركين للمجتمع الدولي، للإسهام في تعزيز نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل للاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية عالية الجودة والازدهار لجميع البلدان.