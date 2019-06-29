ماي: على روسيا وقف "أنشطتها غير المسؤولة" لعودة العلاقات لطبيعتها

أوساكا – (أ ش أ):

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه يمكن أن تعود العلاقات الثنائية مع روسيا إلى طبيعتها في حال أوقفت موسكو نشاطها غير المسؤول والذي يهدد المملكة المتحدة وحلفاءها مثل استخدام غاز الأعصاب القاتل في شوارع مدينة "ساليسبري".

وأضافت ماي - خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت في مدينة "أوساكا" اليابانية في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين - "أننا مازلنا منفتحين على إقامة علاقة مختلفة، ولكن لكي يحدث هذا الأمر، يجب على الحكومة الروسية اختيار طريق مختلف".

وشددت ماي على أهمية الحوار في الوقت الحالي من أجل مواجهة التهديدات للاستقرار العالمي، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بأن تكون التجارة مفتوحة وحرة ونزيهة.