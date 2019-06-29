أردوغان: لا أتوقع عقوبات أمريكية على تركيا بسبب منظومة "إس 400"
إسطنبول- (د ب أ):
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بمدينة أوساكا اليابانية، بأن بلاده لا تتوقع عقوبات من حليفتها بحلف شمال الاطلسي (ناتو)، الولايات المتحدة ، بسبب شراء أنقرة منظومة "إس 400 " الصاروخية الروسية.
وقال أردوغان: "من المستحيل أن يحدث شيئا كهذا بين حليفتين إستراتيجيتين. وأؤمن أن هذا لا يمكن أن يحدث".
وأضاف أردوغان أن الصفقة التركية لشراء منظومة "إس 400" انتهت وجاري تسلمُها.
وتابع : "هذه مسالة انتهت".
كانت الولايات المتحدة قد هددت باستبعاد تركيا من برنامج تصنيع الطائرة إف -35 حال شرائها منظومة إس - 400 ، مشيرة إلى ان المنظومة تعرض للخطر أمن الناتو .
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