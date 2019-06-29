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    أردوغان: لا أتوقع عقوبات أمريكية على تركيا بسبب منظومة "إس 400"

    11:15 ص السبت 29 يونيو 2019
    أردوغان: لا أتوقع عقوبات أمريكية على تركيا بسبب منظومة "إس 400"

    أردوغان

    إسطنبول- (د ب أ):

    صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي بمدينة أوساكا اليابانية، بأن بلاده لا تتوقع عقوبات من حليفتها بحلف شمال الاطلسي (ناتو)، الولايات المتحدة ، بسبب شراء أنقرة منظومة "إس 400 " الصاروخية الروسية.

    وقال أردوغان: "من المستحيل أن يحدث شيئا كهذا بين حليفتين إستراتيجيتين. وأؤمن أن هذا لا يمكن أن يحدث".

    وأضاف أردوغان أن الصفقة التركية لشراء منظومة "إس 400" انتهت وجاري تسلمُها.

    وتابع : "هذه مسالة انتهت".

    كانت الولايات المتحدة قد هددت باستبعاد تركيا من برنامج تصنيع الطائرة إف -35 حال شرائها منظومة إس - 400 ، مشيرة إلى ان المنظومة تعرض للخطر أمن الناتو .

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