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    ترامب : عدم ظهور كيم في المنطقة منزوعة السلاح "سيكون بادرة سيئة"

    10:15 ص السبت 29 يونيو 2019
    ترامب : عدم ظهور كيم في المنطقة منزوعة السلاح "سيكون بادرة سيئة"

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    أوساكا- (د ب ا):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستكون بادرة سيئة فى حال عدم ظهور الزعيم الكوري الشمالى في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين غدا الأحد.

    وقال ترامب، اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي، إنه لن ينظر إلى ذلك في هذه الحالة على أنه تجاهل لدعوته(للقائه).

    وأشار ترامب فى تصريحات فى أوساكا إن كيم يتابع تغريداته على موقع تويتر.

    ترامب منطقة منزوعة السلاح الزعيم الكوري الشمالى مؤتمر صحفي

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