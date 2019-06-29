ترامب : عدم ظهور كيم في المنطقة منزوعة السلاح "سيكون بادرة سيئة"

أوساكا- (د ب ا):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها ستكون بادرة سيئة فى حال عدم ظهور الزعيم الكوري الشمالى في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين غدا الأحد.

وقال ترامب، اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي، إنه لن ينظر إلى ذلك في هذه الحالة على أنه تجاهل لدعوته(للقائه).

وأشار ترامب فى تصريحات فى أوساكا إن كيم يتابع تغريداته على موقع تويتر.