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    واشنطن تنشر مقاتلات شبح "إف-22" في قطر على وقع التوتر مع إيران

    10:06 ص السبت 29 يونيو 2019
    واشنطن تنشر مقاتلات شبح "إف-22" في قطر على وقع التوتر مع إيران

    الولايات المتحدة

    (أ ف ب):

    نشرت الولايات المتحدة، لأول مرة، مقاتلات شبح من طراز "إف- 22" في قطر، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي، أمس الجمعة، في إطار تعزيز واشنطن تواجدها العسكري في الخليج على وقع التوتر مع إيران.

    وأفادت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجويّة الأمريكية، في بيان، أنه تم نشر مقاتلات شبح "إف- 22 رابتور" "للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية"، من دون تحديد عدد الطائرات التي تم إرسالها.

    وأظهرت صورة موزعة خمس مقاتلات "إف- 22" وهي تحلّق فوق قاعدة العُديّد الجوية في قطر.

    وانخرطت طهران وواشنطن في خلاف تصاعدت حدته منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

    وارتفع منسوب التوتر الأسبوع الماضي عندما أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيّرة فوق مياه الخليج بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وهو ما نفته الأخيرة.

    وانخرط البلدان في حرب كلامية تصاعدت هذا الأسبوع مع إعلان ترامب عن عقوبات جديدة بحق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

    وهددت إيران من جهتها بالتخلي عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي ما لم تساعدها باقي الدول الموقعة عليه (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) في الالتفاف على العقوبات الأميركية وخصوصًا تلك المرتبطة بمبيعاتها من النفط.

    وفي مايو، نشرت القوات الجوية الأمريكية حاملة طائرة وعدة قاذفات قنابل من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" في الخليج رداً على ما وصفتها وزارة الدفاع الأمريكية بأنها خطة محتملة من قبل إيران لمهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة.

    هذا المحتوى من

    AFP
    الولايات المتحدة الجيش الأمريكي إيران قطر القوات الجويّة الأمريكية الاتفاق النووي دونالد ترامب

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