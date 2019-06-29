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    بوتين يزور السعودية فى الخريف المقبل

    09:10 ص السبت 29 يونيو 2019
    بوتين يزور السعودية فى الخريف المقبل

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    أوساكا - (د ب ا):

    أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، في ختام أعمال مجموعة العشرين في اليابان، أنه سيزور السعودية في الخريف المقبل.

    وذكرت قناة"روسيا اليوم" أن الرئيس الروسي أعرب أثناء لقائه الأمير محمد بن سلمان، عن شكره للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعوته لزيارة السعودية.

    وقال بوتين: "في الخريف، مثلما اتفقنا آمل أن تتم هذه الزيارة".

    وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه للسعودية في رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل، التي ستحتضنها الرياض.

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